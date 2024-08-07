В Севастополе два друга-рецидивиста обворовывали пьяных 

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих фигурантов, подозреваемых в краже. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Установлено, что 23-летний местный житель вместе со своим 28-летним выпивали в одном из дворов, когда увидели мужчину с компьютерным монитором в руках, решили на нем поживиться. Они предложили ему помощь и, когда мужчина отвлекся, один из друзей унес монитор в другом направлении.

Через несколько дней они заметили на одной из остановок общественного транспорта уснувших пьяных мужчин. Воспользовались их состоянием похитили у них мобильные телефоны, сняли с одного из мужчин серебряную цепочку, а с другого – золотое обручальное кольцо.

Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Севастополе недавно полиция задержала двух приятелей за кражу телефонов.

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Ольга Сурикова