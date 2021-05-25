В Севастополе разыскивается пропавший без вести мужчина

Пропал в Удмуртии

В Севастополе полиция устанавливает местонахождение пропавшего без вести гражданина России Широбокова Дмитрия Сергеевича, 22.08.1987 года рождения.

Мужчина 28 сентября 2020 года ушел из дома по адресу: Удмуртская Pecпублика, Шарканский район, с. Мишкино, ул. Зелёная, д. 20 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.