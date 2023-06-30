В Севастополе лучше всего зарабатывают на стройке

Севастополь занял 57 строчку рейтинга городов России по уровню зарплат в различных отраслях. Об этом сообщают аналитики агентства РИА-Рейтинг.

В Севастополе самая высокая средняя зарплата по отрасли в сфере строительства – 73 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге занимает Москва. Там лучше всего зарабатывают в банках и финансовых услугах – 227 тыс. рублей средней зарплаты.

Примечательно, что на втором и третьем месте рейтинга находится Мурманск и Петропавловск-Камчатский, там лучше всего зарабатывают моряки-рыболовы – 205 и 190 тыс. рублей соответственно. Айтиншники расположились на пятом месте. Выше всего у них зарплаты в подмосковном Красногорске – 176 тыс. рублей.

Напомним, в этом году средняя зарплата севастопольцев вырастет на 4,7 тыс. рублей.