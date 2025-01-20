Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на мальчика Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на малолетнего в Севастополе.
В соцсети сообщается, что 17 января стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории ТСН «Сапун-гора» Севастополе, укусив за ногу и руку. Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Ольга Сурикова
Фото полученных ребенком травм выложила в соцсети его мама