Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на мальчика Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на малолетнего в Севастополе.

В соцсети сообщается, что 17 января стая безнадзорных собак набросилась на восьмилетнего мальчика вблизи дома на территории ТСН «Сапун-гора» Севастополе, укусив за ногу и руку. Помощь малолетнему оказал неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ольга Сурикова

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