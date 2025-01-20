На набережной Балаклавы снесут еще один спорный недострой

Сейчас готовятся документы для выполнения демонтажа недостроенного здания офисного центра по адресу Таврическая набережная, 32, говорится на сайте Севнаследия.

Речь идет о комплексе нежилых зданий, которые должны были стать по завершению строительства офисно-торговым комплексом. Суды против этого проекта начались еще при Украине.

В 2015 году прокуратура Севастополя через суд добивалась сноса недостроя, ссылаясь на отсутствие разрешительных документов и нарушения этажности. Практически через десять лет на застройщика подал в суд департамент городского хозяйства, требуя снести самовольную постройку за счет средств ответчика. В прошлом году фирма «Сябры» согласилась с исковыми требованиями.

Теперь важно при сносе этого объекта сохранить объекты культурного наследия, которые находятся совсем рядом: «Охотничий домик князя Юсупова» и «Дачи Щербина».

Авторы экспертизы пришли к выводу, что при условии ограждения зоны работ, обустройства защитно-улавливающих сеток со стороны ОКН и выполнения ещё ряда мероприятий провести «зачистку» соседнего участка можно без ущерба для памятников. Теперь свой вердикт по проекту должны вынести представители Севнаследия.

Напомним, в прошлом году незаконно построенный в украинские времена «дом Пляса» в Балаклаве уже снесен до фундамента.

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Ольга Сурикова

Фото: yandex.ru