Бывший адвокат из Ялты Виталий Хоменко приговорен к 18 годам строгого режима за госизмену

Бывший адвокат из Ялты Виталий Хоменко, завербованный службой безопасности Украины, Верховным судом Крыма заочно приговорен к 18 годам строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Установлено, что с 2020 года мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины, передавая данные о сотрудниках российских правоохранительных органов в Крыму. С 2022 года он воевал против ВС РФ на стороне Украины. Осужденный скрывается, объявлен в розыск.

Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в 3 млн рублей и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма