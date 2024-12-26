Бродячими собаками в Севастополе заинтересовался уже глава глава Следкома России

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Севастополе

К нему в приемную «ВКонтакте» обратилась жительница города и пожаловалась на отсутствие мер по отлову бездомных собак в микрорайоне Радиогорке. На протяжении года агрессивные животные нападают на местных жителей, в том числе детей. Многочисленные обращения граждан в администрацию результатов не принесли.

Региональным управлением Следкома начата процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители Северной стороны жаловались губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву на проблему с бродячими собаками даже во время прямого эфира. Тогда он посетовал, что приют для животных не успели построить из-за начала СВО.

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Ольга Сурикова