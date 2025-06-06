РНКБ предупреждает о временной приостановке ряда операций

РНКБ, один из ключевых банков Крыма и Севастополя, уведомил клиентов о временных ограничениях на проведение ряда банковских операций. Уведомления были разосланы физическим лицам через мобильное приложение банка.

Ограничения будут действовать с 11 по 15 июня 2025 года и затронут следующие услуги:

Открытие и закрытие счетов и вкладов : с 11 июня по 13:30 13 июня.

Переводы между вкладами, счетами и картами : с 22:00 11 июня по 10:30 13 июня.

Внешние и внутренние платежи (например, оплата коммунальных услуг через мобильное приложение или интернет-банк, за исключением переводов по СБП и с карты на карту): с 16:30 11 июня по 13:30 13 июня.

Переводы с карты на карту и по Системе быстрых платежей (СБП): с 03:00 по 03:45 13 июня.

Эти изменения связаны с процессом объединения РНКБ с ВТБ, которое начнется 12 июня. После юридического слияния клиенты РНКБ постепенно перейдут на обслуживание в ВТБ, а процесс завершится к концу 2025 года с полным переходом под бренд ВТБ.

Что нужно знать клиентам:

Если паспортные данные и номер телефона клиента не изменились, переход в ВТБ пройдет автоматически без посещения офиса.

Обновить данные можно через Госуслуги или в чате с банком.

Карты РНКБ будут действительны до окончания срока их действия.

Клиенты получат уведомления с инструкциями по установке приложений ВТБ, когда их данные будут готовы к переносу. До этого момента можно продолжать пользоваться приложением РНКБ.

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