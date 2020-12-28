По набережной Балаклавы летают туристические будки

Пока город утверждает проект яхтенной марины, люди подвергаются опасности

В Балаклаве по набережной Назукина «летают» туристско-экскурсионные будки. Жители переживают, что уже бесхозные ларьки могут кому-то навредить.

Как рассказал один из участников группы ВК «Черный список Севастополя», правительство Севастополя с 19 октября досрочно прекратило в Балаклаве деятельность специализированных ярмарок «Туристско-экскурсионных».

Однако, после исполнения постановления будки остались стоять «бесхозные» и «летать» по набережной.

В комментариях севастопольцы тоже высказали опасения, что неоднократно видели, что эти ларьки качает от ветра, а при более сильном ветре они переворачиваются. Часть конструкций от падений начала уже ломаться и острыми краями может упасть на случайных прохожих

«Куда смотрит ГУПРИЛ?», — поинтересовался автор поста.

Отметим, на сайте правительства Севастополя появилась новость о том, что утверждён проект нового облика Балаклавы. Проект планировки и межевания яхтенной марины поддержали во время заседания правительства.

«Территория занятая проектом в границах – 11 гектар. Проектом межевания территории предусмотрено образование 30 земельных участков, из которых улично-дорожные сети, территории общего пользования – 5 гектар ориентировочно, озеленённая территория – 2 гектара и площадь набережной вместе с улично-дорожной – 4 гектара», — рассказала заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Ирина Марочкина.

Изъять планируют ещё два участка – на набережной Назукина, улицах Крестовского и Новикова. Создание яхтенной марины, как сообщается, это первый этап комплексного развития Балаклавы. На реконструкцию планируют потратить 6,9 миллиардов рублей в рамках ФЦП.

Фото: ВКонтакте/Черный список Севастополя