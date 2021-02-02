В Севастополе коронавирусом заболели 99 человек за сутки

Выздоровели 95 человек

В Севастополе по состоянию на утро 2 февраля зарегистрированы 99 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

95 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 71 года до 90 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9904 человека. В настоящий момент выздоровели 8834 человек, 400 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 408 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 96 человек.

Под наблюдением находится 616 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1956 человек, второй этап вакцинации прошёл 721 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.