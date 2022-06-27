Балаклава осталась без пляжей

Не могут наладить вывоз отходов

В Севастополе запретили эксплуатировать «Золотой» и «Серебряный» пляжи в Балаклаве. Ранее из списка разрешенных для купания исключен был «Мраморный» и «Городской». Ситуация обсуждалась 27 июня в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Глава севастопольского управления Роспотребнадзора Анна Мелюх отметила, что на их ведомство, в том числе возложен мониторинг состояния пляжей города.

«На сегодня взято 74 пробы, в 15% нестандартная морская вода в местах общего пользования, на пляжах «Мраморный» и «Городской». Они не вошли в перечень пляжей (разрешенных для купания -ред.). Там не соответствует морская вода по бактериологическим показателям», — напомнила она.

Кроме того, по ее словам, на сегодня два пляжа — «Золотой» и «Серебряный» имеют отрицательные санэпидзаключения. Их нельзя эксплуатировать, заключила Главный санитарный врач города.

«Там нужно решить вопрос с вывозом твердых и жидких бытовых отходов», — пояснила она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться с данной ситуацией, в том числе подключиться муниципалитету и открыть пляж для посещения отдыхающих.

Напомним, в Севастополе к началу купального сезона открыли для посещения 24 пляжа. Из списка общедоступных был исключен пляж в Ушаковой балке, поясняя проведением специальной военной операцией на Украине.

Ольга Сурикова

Фото: spravka.sevas.com

