В Севастополе в большой сельскохозяйственной ярмарке примут участие херсонские фермеры

Цены должны снижаться в городе

В Севастополе в начале июля пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, которая должна способствовать снижению цен на продукты в регионе. Об этом было сообщено 27 июня в ходе аппаратного совещания правительства города.

В ходе совещания директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова доложила, что на территории Севастополя организовано 26 ярмарок различной специализации, в том числе работают ярмарки выходного дня. В общей сложности на них предоставлено 1136 торговых мест.

По поручение губернатора идет подготовка к проведению большой летней ярмарки с 8 по 10 июля на парковке в районе рынка «Южный», на 5км.

«Проведение сезонных ярмарок у нас становится уже традиционным событием. На ярмарке будет предусмотрено больше торговых мест: если ранее было около 60, то сейчас будет около 80. Условием участия будет установка минимальной торговой наценки на реализуемую продукцию», — отметила Скорюкова.

Она добавила, что на ярмарке предоставят места севастопольским и крымским фермерам. К участию пригласили предпринимателей также из Херсонской области.

Напомним, ранее Херсонские и Запорожские предприниматели обращались к властям Севастополя за помощью в реализации своей продукции.

Ольга Сурикова