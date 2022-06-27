В Севастополе начали сдавать в аренду участки в лесах

Леса начнут приносить деньги

В лесах Севастополя начали создавать площадки для зеленого туризма, которые должны остаться общедоступными. Об этом сегодня, 27 июня, было сообщено в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

В ходе совещания директор Департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова доложила, что сейчас существует около 20 общедоступных мест отдыха, которые исторически были на территории севастопольского лесничества. Часть этих территорий закреплена за ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», и они финансируют развитие этих территорий.

На данный момент уже открыты туристические площадки на «Инжире», «Турецкая поляна» и в ближайшее время заработает «Учкуевка».

Кроме того, Севприродзором объявлено пять аукционов.

«5 территорий определены сейчас для свободного аукциона. Мы используем общедоступный сайт ТОРГИ, как это положено по законодательству. При этом рекреационная деятельность на этой территории будет осуществляться с учетом требований лесного кодекса и положении об особо охраняемых территорий, в том случае если участки находятся на ОПТ», — отметила Гаврилова.

Она подчеркнула, что никаких капитальных объектов там не будет предусматриваться. Прежде чем фирма приступит к эксплуатации данного участка, ей необходимо будет сначала предоставить проект освоения, который пройдет экспертизу в Министерстве природных ресурсов.

Также данные участки запрещено будет огораживать. Создавать будет разрешено только палаточные городки и элементы зеленого туризма. В конце сезона все элементы должны быть демонтированы.

Напомним, Севастополю будет выделено 150 млн рублей на создание кемпингов, автокемпингов и модульных отелей.

Ольга Сурикова