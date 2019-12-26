Севастопольская шахматистка завоевала серебро на сурдолимпийских зимних играх

Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером Сурдлимпийских зимних игр 2019 года, которые проходили в Италии с 9 по 22 декабря.

Ольга Лагутина, спортсменка Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт», участвовала в соревнованиях в составе сборной команды РФ по шахматам.

Сегодня в Управлении по делам молодежи и спорта Севастополя поздравляли Ольгу, ее тренера Леонида Акулова и директора «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгения Мащенко.

Сборная команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на Играх было разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и шахматы. В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)