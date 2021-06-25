Девочка, пострадавшая на пожаре в СТ «Черноморец», умерла в Краснодаре

Наша редакция выражает свои соболезнования семье

О смерти десятилетней Елизаветы сообщает благотворительный фонд «Сердце Севастополя».

Напомним, что десятилетняя девочка, которая пострадала при пожаре в частном доме, вечером 13 мая направлена бортом санавиации в Краснодарский ожоговый центр имени Очаповского.

Пожар в доме на территории садоводческого товарищества «Черноморец» произошёл 11 мая. Младший ребенок погиб, пострадали женщина и 10-летняя девочка. Ребёнка доставили в больницу с ожогами 85% поверхности тела. Севастопольские медики провели телемедицинские консультации с краснодарским ожоговым центром имени Очаповского, а также консультацию с главным внештатным детским комбустиологом Крыма. В оказании медицинской помощи девочке участвовал приглашённый в город специалист-комбустиолог симферопольской больницы скорой помощи.

Андрей Вознесенский