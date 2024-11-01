В Севастополе полным ходом идут работы на Приморском бульваре

Объекты из бутовой кладки неоднократно разрушались стихией. Поэтому сейчас решили использовать бетонные берегоукрепления и гранитную облицовку.

Особое внимание уделяется укреплению подпорной стены. С нее снята штукатурка, смонтирован металлический каркас, который служит основой для дальнейшей облицовки гранитом.

Также по периметру набережной со стороны воды установлен металлический каркас для парапета, который будет защищать пешеходную зону от волн и обеспечит безопасность прохожих. При этом доступ к воде по линии набережной сохраняется.

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Анна Левина