В центре Севастополя восстановили поплывшее дорожное покрытие около остановок

ГБУ «Севастопольский Автодор» проводил работы по ночам на площади Лазарева и улице Большая Морская и восстановил асфальтобетонное покрытие на заездных карманах к остановкам общественного транспорта. Работы велись

Верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия восстановили за две ночи. Дорожники фрезеровали деформированное покрытие и уложили два слоя асфальтобетона.

Помимо центра выявлены и другие участки, где имеются подобные просадки асфальтобетонного покрытия. Это и в районе остановки «проспект Победы» и на улице Пожарова, проспекте Генерала Острякова.

В ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» пояснили, что колейность создается в тех местах, где регулярного проходит и останавливается крупногабаритная техника. Устранение дефектов в районе остановочных пунктов будет продолжаться до конца года, заверили в правительстве.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя