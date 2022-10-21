Аттракцион в ТЦ «Муссон» оштрафован за дискриминацию ребенка-аутиста

В Севастополе оштрафован владелец аттракциона «Лабиринт» в ТЦ «Муссон» за дискриминацию ребенка-инвалида.

Напомним, девочка 2012 года рождения, страдающая аутизмом, не была допущена в игровую комнату в ТЦ «Муссон».

По материалам проверки прокуратуры Гагаринского района виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение прав ребенка-инвалида.

Инцидент произошел 18 августа 2022 года. Каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено.

«По данному факту прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуги по причинам, связанным с состоянием его здоровья)», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Роспотребнадзора оштрафовал бизнесмена на 30 тыс. рублей.

Читайте также: В ТЦ «Муссон» пояснили, почему девочке-аутисту отказали в посещении аттракциона

Ольга Сурикова