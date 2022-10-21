На проспекте Античном к 2025 году построят дорогу за 745 млн рублей

На заседании правительства Севастополя директор департамента транспорта Павел Иено рассказал, что город получит инфраструктурный кредит на строительство дороги на Античном проспекте к 2024 году.

«Строительство дороги на проспекте Античном будет реализовано за счет средств кредита из федерального бюджета. Планируем поступление средств в бюджет Севастополя в 2024, 2025 годах. Общий объем инфраструктурного бюджетного кредита 745, 4 млн рублей», — рассказал Иено.

Также главный дорожник рассказал, что уже сейчас идут работы по проектированию данной дороги. К концу года проектировщики планируют получить положительное заключение государственной экспертизы. Завершить строительные работы планируют к 2025 году.

Напомним, решение о выделении кредита на строительство данной дороги было принято в июле текущего года.Протяженность новой дороги составит 1,73 км.