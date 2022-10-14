Прокуратура нашла нарушения при строительстве дорог на улице Шевченко

В Севастополе несколько дорог не соответствуют требованиям. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Гагаринского района совместно с ГИБДД, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Установлено, что при выполнении госконтракта по строительству автомобильной подъездной дороги к детскому саду на ул. Шевченко не были ограждены места строительства, не организован сбор, вывоз и размещение отходов, допущено загрязнение территории, прилегающей к зоне производства работ.

Прокуратура района внесла в адрес ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Помимо этого, проверкой установлено, что на проезде Тараса Шевченко – Александра Маринеско, от дома № 23А до дома № 18, отсутствует горизонтальная дорожная разметка. В той же местности нарушена целостность металлического барьерного ограждения.

Также на территории Гагаринского района имеются дорожные участки, на пешеходных путях которых отсутствуют плавные съезды с тротуаров, необходимые для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Выявлены участки проезжей части дорог с дефектами покрытия в виде просадок.

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Ольга Сурикова