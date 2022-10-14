Аксенов решение ПАСЕ о признании России «террористическим режимом» назвал «мусорным»

Глава Крыма Сергей Аксенов резко прокомментировал решение депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые проголосовали за резолюцию о признании России «террористическим режимом».

Аксенов подчеркнул, что резолюция принята после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин назвал терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. Также добавил, что Украина «убила многие тысячи мирных людей из оружия, поставленного Европой и США. Пыталась организовать десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолета из ПЗРК».

«И вот итог. Они обвинили в терроризме… Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он подчеркнул, что данное решение значения и юридической силы не имеет.

«Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы… Это очередной образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды», — считает глава Крыма.

Ольга Сурикова