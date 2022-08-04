На улице Островского и Горпищенко ограничили движение

Госавтоинспекция Севастополя предупредила об изменении организации дорожного движения по улицам Николая Островского и Горпищенко.

Ограничения не коснуться транспортных средств оперативных и экстренных служб города, транспортных средств лиц, работающих в зоне действия временных ограничений движения.

«На период с 09:00 02.08.2022 до 00:00 01.09.2022 на участке: ул. Николая Островского от дома № 15 на ул. Волынского до дома № 2 ул. Горпищенко введены временные ограничения движения», — проинформировали в ведомстве.

Ольга Сурикова