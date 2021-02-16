Театры и кинотеатры Севастополя теперь могут заполняться на 50%

Решение принято на оперативном штабе
Сегодня на оперативном штабе по коронавирусу было принято решение о послаблении ограничений в отношение сферы развлечения.
Так, губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность увеличения заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%.
«Это позволит сохранить необходимую социальную дистанцию, при этом позволит нашим учреждениям чувствовать себя более уверенно», – сказал Развожаев.
Оперативный штаб поддержал это решение.
Кроме того, разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50%.
Все остальные ограничения, в частности, социальная дистанция, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, продлеваются.
Напомним, до этого театрам и кинотеатрам Севастополя было разрешено заполнять залы на 30%.