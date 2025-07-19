Античный проспект готов на 55%

На проспекте Античный в районе Динопарка приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Подрядчик заасфальтировал первый участок длиной около 150 метров.

«На этом отрезке завершено устройство основания, что позволило начать асфальтирование. По мере готовности оснований асфальт будет укладываться и на других участках», — рассказал первый замдиректора департамента транспорта Николай Максимов.

В целом строительство проспекта выполнено на 55%. Рабочие также переустраивают сети водоотведения, канализации, связи и газоснабжения, обустраивают тротуары и велодорожки. Новая трасса длиной 1,74 км свяжет микрорайон Омега с Камышовым шоссе, повысив доступность школ и детсадов и разгрузив проспект Героев Сталинграда.