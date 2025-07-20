Погода в Севастополе 20 июля

Погода
20-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северный 3-8 м/с,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°,

днем 28…30°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

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