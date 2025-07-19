В Севастополе обсудили цифровой рубль и риски криптовалюты

Круглый стол на тему цифровых финансов прошёл в Севастопольском отделении ЛДПР. Участие в обсуждении приняли координатор регионального отделения партии Илья Журавлёв, эксперты в сфере цифровой экономики, партийцы и молодёжь.

Говорили о плюсах и минусах криптовалют, цифрового рубля и серых схем с банковскими картами. Отдельно подчеркнули риски, связанные с «грязными» переводами.

— Самое страшное, что сейчас может произойти — это если на ваш банковский счёт переведут грязные деньги, — пояснил член партии Максим Вальковский. — Это средства от продажи наркотиков, оружия, участия в мошеннических схемах. Мы можем и не знать, кто их прислал. А отвечать придётся.

По данным Росфинмониторинга, в России уже заблокировано более двух миллионов подозрительных счетов. Участники отметили: перед тем как инвестировать в цифровые активы, нужно тщательно разобраться в вопросе.

Одна из предложенных идей — создать государственный криптообменник на базе «Госуслуг», чтобы сократить мошенничество и сделать операции прозрачными.

— Все сошлись во мнении, что такие системы должны регулироваться государством — серьёзно и последовательно, — отметил Илья Журавлёв. — Молодёжь показала себя очень активной и подкованной. Наш круглый стол точно не последний — будем обсуждать новые вопросы и давать предложения.

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