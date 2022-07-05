Анастасия Долгова взяла золото на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова стала золотой медалисткой на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Москве.

На соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 регионов России. Лучшие попадут в состав сборной России на международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли».

Анастасия вместе со своей напарницей по байдарке-двойке Кристиной Ковнир стали лучшими на дистанции 200 метров.

Так же Долгова поднималась на пьедестал за бронзовыми мелями в категориях байдарка-одиночка 200 метров и байдарка-четверка 500 метров, а также серебряной медалью в категории байдарка-двойка 500 метров.

Напомним, 4 мая Анастасия Долгова привезла золотую медаль с Кубка России по гребле на байдарках и каноэ-2022.

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Дмитрий Островский