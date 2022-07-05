Погибшему замкомандующего ЧФ Андрею Палию установили памятную доску в Мариуполе

Организовывал гуманитарные коридоры для мирных жителей

В Мариуполе установили памятную доску на месте гибели замкомандующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия, сообщил в своем Telegram вице-губернатор Сергей Толмачев.

Отмечается, что Андрей Палий во время спецоперации принимал непосредственное участие в боевых действиях на мариупольском направлении. Он организовывал гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и занимался «обеспечением морально-психологического состояния личного состава».

Андрей Палий родился в Киеве, в 1992 году окончил КВВМПУ. В 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, принимал участие в операции ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, в марте в Мариуполе в ходе военной спецоперации России на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий.

Ольга Сурикова