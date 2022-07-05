Житель Севастополя собирал на даче оружие и взрывчатку

Статья за незаконный оборот оружия

На жителя Севастополя заведено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку взрывчатых веществ, а также за переделку и ремонт огнестрельного оружия.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет собирал и хранил на принадлежащем ему участке в садовом товариществе в Нахимовском районе взрывчатые вещества и боеприпасы. Кроме того, в лесном массиве в Балаклавском районе, он нашел и оставил себе винтовку системы Мосина образца 1891/1930 годов. В дальнейшем он ее отремонтировал, установив в конструкцию изготовленное кустарным способом ложе с рукояткой и укоротив ствол.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у него 400 граммов пороха, тротил массой около 400 граммов, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве свыше 700 штук и винтовку.

Уголовное дело в отношении любителя оружия направлено в Нахимовский суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе отец с сыном собирали разные виды оружия и хранили у себя взрывчатку.

Ольга Сурикова