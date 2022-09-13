На Ялтинской развязке в Севастополе изменили схему движения

Теперь движение по новому тоннелю на Ялтинской развязке двухстороннее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ранее движение по тоннелю было разрешено только в направлении 5-го километра, теперь можно ехать в обе стороны (по одной полосе в обе стороны).

Тем не менее, чтобы проследовать со стороны Ялты в сторону 5-го км и Диорамы необходимо совершить разворот в районе остановки общественного транспорта «ДСК».

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в конце августа оказался заложником серьезной пробки на Ялтинском кольце и поручил своим подчиненным принять меры, которые позволят там регулировать движение в случае ДТП.

Дмитрий Островский