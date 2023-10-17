Американские ракеты ATACMS могут быть уже на Украине

Депутат Рады Гончаренко утверждает, что американские ракеты ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Напомним, о том, что США серьезно рассматривает вариант передачи дальнобойных ракет Украине стало известно еще в сентябре.

Ранее такие решения уже приняли Франция и Великобритания. Предположительно британскими ракетами Storm Shadow был нанесен удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе.

В сентябре американский телеканал NBC News, со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные штаты передадут Украине партии оперативно-тактических ракет ATACMS.

ATACMS способны поражать цель на расстоянии до 300 км.

Напомним, 22 сентября по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар.

Дарья Тимофеева

Фото: lockheedmartin.com