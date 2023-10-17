В Севастополе жильцам общежитий дали право оформлять договор соцнайма

На последнем заседании правительства Севастополя утвержден порядок заключения договоров социального найма для жильцов общежитий, которые ранее были на балансе предприятий и образовательных учреждений, а в последствии перешли городу.

В холе заседания отмечалось, что люди, живущие в этих общежитиях, вынуждены были годами в судах доказывать свое право на эти квартиры.

«Сейчас мы определили порядок, как мы можем это реализовать. Условия будут аналогичные заключению договоров с договорами найма жилых помещений. Вся процедура по взиманию платы будет осуществляться через Департамент по имущественным и земельным отношениям», — как передает корреспондент «Севкора», рассказал и.о. директора департамента капстроя Иван Погодин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что следующим шагом будет – это акт о переводе таких зданий в жилищный фонд. После этого люди получат возможность приватизировать комнаты, в которых живут.

Пока что порядок перевода общежитий в жилищный фонд находится в разработке. Как уточнили в правительстве, в собственности города находится почти 4 000 жилых помещения, расположенных в зданиях бывших общежитий.

Ольга Сурикова