NBC News: США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS

Американский телеканал NBC News, со ссылкой на свои источники сообщает, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты передадут Украине партии оперативно-тактических ракет ATACMS.

Когда именно начнутся поставки, телеканал не уточнил.

ATACMS способны поражать цель на расстоянии до 300 км.

Напомним, 22 сентября по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Предварительно две крылатые ракеты попали в здание штаба.