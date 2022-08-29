Американка бесчинствует в Севастополе

Речь идет, конечно, об американской бабочке, которая в прямом смысле этого слова захватила все зеленые насаждения Севастополя. Власти обещали принять меры, но пока ощутимых результатов не видно.

«Пока «рассматривают нашу жалобу», конечно стало поздно. У нас тут «американские агенты» сожрали все деревья. С кем мы боремся? Это же ужас какой-то и это во дворе только одного дома», — написал нам в редакцию житель дома на Гоголя, 63 Сергей.

Отметим, что «Севкор» на днях уже писал об угрожающих темпах распространения американской бабочки. Тогда речь шла о дворе по адресу ПОР, 52 А.

Ранее глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказывал о планах вовремя обработать деревья от американской белой бабочки.

Дарья Тимофеева