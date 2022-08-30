Жители Севастополя и Евпатории организовали ячейку экстремистской секты «Свидетели Иеговы»

В Севастополе задержаны старейшины экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в России. Они вели свои проповеди по zoom.

«Следователями следственного отдела по Гагаринскому району установлено, что с мая 2019 года двое мужчин, являясь старейшинами организации «Свидетели Иеговы «Приморское», на конспиративной квартире по улице Астана Кесаева города Севастополя посредством интернет-программы zoom проводили собрания с последователями и изучение запрещенных материалов, пропагандировали религиозные идеи», – сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Данная ячейка входила в структуру религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговых», в отношении которой Верховным судом Российской Федерации в апреле 2017 года принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В домах задержанных проведены обыски, изъята компьютерная техника, содержащая информацию экстремистского характера, деньги, а также переписка одного из фигурантов с жителем Севастополя, отбывающим наказание за совершение аналогичного преступления.

Напомним, в Севастополе в прошлом году осужден на 6,5 лет Свидетель Иеговы.

Ольга Сурикова