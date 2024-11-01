Аллея городов-героев появилась у детского сада №7 в Севастополе

В детском саду №7 Севастополя сегодня открылась аллея городов-героев. Дошколята вместе с воспитателями высадили 9 туй Смарагд в честь подвигов защитников великих городов во время Великой Отечественной войны.

В посадке участвовали капитан 2 ранга Алексей Шаповалов и капитан 1 ранга Виктор Ковалёв, а также жители осажденного Севастополя, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мероприятие приурочили к 83-й годовщине начала обороны Севастополя и проводилось в рамках патриотического проекта «Дети о городах-героях». Сад №7 сотрудничает с детскими садами городов-героев России, где дошколята обмениваются письмами, сувенирами и видео о своих городах.

Высадка аллеи — это важный шаг для воспитания патриотизма у детей, позволяющий им узнать историю Севастополя и подвиги их предков. Ребята будут ухаживать за туями и вспоминать об исторических событиях и своих новых друзьях.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер