В Севастополе горела заброшенная библиотека на территории СевГУ

Сотрудники МЧС сообщили, что пожар, который вспыхнул в цоколе, уже ликвидирован. Горел строительный мусор на площади 5 квадратных метров.

Сообщается, что вызов поступил в 17 часов 10 минут.

По информации МЧС по Севастополю, погибших, пострадавших нет.

«Охрана обеспечивается, все окна и входы заварены решетками, но из хулиганских побуждений подростки регулярно пытаются проникнуть внутрь — и изредка это им удается», – прокомментировали произошедшее в пресс-службе СевГУ.

Здание библиотеки не использовалось с 2019 года.

Однако, пока здание пустует, в него постоянно пытаются попасть несовершеннолетние и хулиганы.

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Кристина Ветер