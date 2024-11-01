В Хэллоуин Поклонская перевоплотилась

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская поздравила всех с кельтским праздником, который отмечают в день Хэллоуина.

«С праздником Самайн. В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить. Избавьтесь от страхов, будьте честными с собой. Знаю, что у вас обязательно все получится! И если в эту магическую ночь с вами произойдет что — то необычное, не удивляйтесь…», — написала на своей страничке советник генпрокурора Наталья Поклонская.

В комментариях под ее постом подписчики оживились и завели целую дискуссию по поводу предпочтений Натальи, ее необычного образа, почитания кельтов.

Сама же Поклонская ранее комментировала свои два образа в белом и черном, как волшебный этнографический проект, связанный с перевоплощением — созданием женского образа эпохи древней культуры и традиций скандинавского, кельтского и славянского пантеонов богов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер