Аксенов посетил Херсон и запостил фото с автоматом

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил Херсон вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Город сейчас находится в процессе эвакуации.

Аксенов отметил, что с вр.и.о. губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо обсуждались вопросы, связанные с организацией выезда жителей Херсонщины и их обустройства на местах, с работой переправы через Днепр, логистикой, продовольственной безопасностью.

«Нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Васильевичем (Сальдо-ред.) по всем вопросам. Крым готов оказать нашим соседям всю необходимую помощь», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

При этом он выложил свои фото автоматом.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев после объявления эвакуации и переселения жителей Херсонской области сообщил, что регион готов прпока находится в резерве.

Ольга Сурикова