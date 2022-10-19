Севастополь готов принять около тысячи переселенцев из Херсона

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после объявления эвакуации и переселения жителей Херсонской области сообщил, что наш регион пока находится в резерве.

Он отметил, что, по решению федерального руководства, жителей Херсонской области принимают организованно на материке и в республике Крым. В основном их принимают на материке, они следуют транзитом через Крым.

«Мы заявили о готовности принять почти 1000 человек, если возникнет такая необходимость. Размещать их сможем на базе детского лагеря «Ласпи» и пансионата «Изумруд», — рассказал губернатор в комментарии.

Также Развожаев добавил, что из Севастополя на этой неделе был отправлен отряд вожатых (40 человек из СевГУ), которые работали летом на университетских сменах. Они будут обеспечивать занятость детей, которые приехали из Херсонской области и сейчас находятся в детских лагерях отдыха в Республике Крым.

Ольга Сурикова