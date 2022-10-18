Жителям Херсона помогают переехать в другие регионы России

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сегодня, 18 октября, на заседании Государственной Думе доложил об организации переезда из Херсона жителей, которые выскажут такое желание.

«Все желающие переехать из Херсона получат жилищный сертификат, по которому смогут выбрать жилье в любом регионе России. Это может быть как квартира, так и дом, как на первичном рынке недвижимости, так и «вторичка».

Механизм жилищных сертификатов в России широко используется, его мы и берем за базу», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что будет оказываться людям помощь с переездом в пункт временного проживания и само проживание до момента, пока они не выберут квартиру.

«Мы предоставим определенную помощь в качестве компенсации за утерянное имущество, чтобы сразу после переезда они могли купить вещи первой необходимости», — добавил вице-премьер.

Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации.

Ольга Сурикова