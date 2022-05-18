Аксенов пообещал помощь бизнесменам Херсонской и Запорожской областей

Побывал на Днепре

Глава Республики Крым Сергей Аксенов после посещения Херсона совместно с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным обратился к жителя Херсонской и Запорожской областей с обещанием помочь с интеграцией в российскую экономику и политическую жизнь.

«Обращаюсь к жителям Херсонской и Запорожской области, других освобожденных территорий. Вы помните 2014 год, когда украинская пропаганда объявляла крымчан врагами. А теперь задайте себе вопрос и вспомните, к кому из вас хоть где-то предвзято отнеслись в российском Крыму? Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, понимая, что все мы жили в одном государстве, но история и объективные факторы нас разделили. Мы понимаем, что вам пришлось пережить, поэтому стараемся выстроить братские отношения с освобожденными территориями. Российский Крым – ваш регион-партнер», – записал он обращение и выложил в Telegram.

Он рассказал, как крымские власти совместно с Хуснуллиным и руководством Херсонской военно-гражданской администрации уже начали работы по восстановлению экономики региона. А жителям и предпринимателям Херсонщины и Запорожья порекомендовал все сложные вопросы направлять ему в аккаунты в соцсетях.

«В случае возникновения вопросов административного характера, связанных с организацией бизнеса, прошу жителей Херсонской и Запорожской областей и крымчан обращаться на мои официальные страницы в социальных сетях. Мы открыты для сотрудничества и готовы реагировать на ваши обращения, поддерживать и помогать», – предложил Аксенов.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Херсон в ближайшее время перейдет на рубли и Россия начнет выплачивать жителям пенсии и зарплаты.

Ольга Сурикова