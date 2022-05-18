Сегодня в Севастополе дождь

Берите зонтики

Сегодня, 18 марта, в Севастополе облачно.

Ночью небольшой дождь; утром, днем дождь.

Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +16…+18°.

Дождливую погоду обещают и на завтра

По Крыму на эти два дня штормовое предупреждение

В связи с прохождением холодного фронтального раздела 18 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, днем 18 мая и ночью 19 мая порывы до 25 м/с.