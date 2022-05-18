Сегодня в Севастополе дождь

Берите зонтики
Сегодня, 18 марта, в Севастополе облачно.
Ночью небольшой дождь; утром, днем дождь.
Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +16…+18°.
Дождливую погоду обещают и на завтра
По Крыму на эти два дня штормовое предупреждение
В связи с прохождением холодного фронтального раздела 18 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, днем 18 мая и ночью 19 мая порывы до 25 м/с.