В Симферополе продлен запрет на полеты

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Росавиация продлила временные ограничения на полеты в аэропорты южных регионов России —Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элиста. Об этом говорится на сайте ведомства.