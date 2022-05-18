В Симферополе продлен запрет на полеты

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Росавиация продлила временные ограничения на полеты в аэропорты южных регионов России —Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элиста. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 3.45 по московскому времени», – сообщается Росавиацией.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Напомним, временное ограничение полетов в России действует с 24 февраля, начала военной спецоперации России на Украине.
Ольга Сурикова