Крым

В Симферополе продлен запрет на полеты

18-05-2022
Комментариев нет
Традиционно
Росавиация продлила временные ограничения на полеты в аэропорты южных регионов России —Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элиста. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 3.45 по московскому времени», – сообщается Росавиацией.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Напомним, временное ограничение полетов в России действует с 24 февраля, начала военной спецоперации России на Украине.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.