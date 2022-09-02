Аксенов оценил ущерб от взрывов в Крыму в 700 млн руб.

Два августовских взрыва в Новофедоровке и Джанкойском районе нанесли ущерб в 700 млн руб., повреждения получили более 4 тыс. зданий, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Власти Республики обратились за помощью в правительство страны.

«Общий объем ущерба, предварительно, который мы отправили в правительство Российской Федерации сегодня, составляет более 700 миллионов рублей. Деньги на поддержку однозначно будут выделены», — сказал он.

Напомним, 9 августа в сети появились кадры взрывов на военном аэродроме, расположенном в селе Новофедоровка, Сакского района.

Позже, 16 августа, жители сел Азовское и Майское Джанкойского района проснулись от взрывов. Как сообщило Минобороны взрывы произошли в результате диверсии.

Дмитрий Островский