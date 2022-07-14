Аксенов оценил туристический сезон в Крыму

Признал его несостоявшимся

В Крыму турпоток в июне 2022 года снизился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что на данном этапе анализировалось количество отдыхающих в официальных местах размещения, без учета частного сектора.

«815 тысяч отдыхающих в июне. По сравнению с прошлым годом – меньше на 40%, с 2019 годом – на 12% всего меньше», — привел он цифры, добавив, что люди не могли не отреагировать на политическую ситуацию и проблемы, которые возникли после отмены рейсов в Крым.

«Понимаем, что сезон полноценно не состоялся. У людей был стресс с изменением в общем ситуации, с изменением логистики, поэтому так или иначе конъюнктура и рынок изменился», — сказал глава Республики.

При этом, по словам Аксенова, сейчас рассматриваются меры поддержки предпринимателей, связанных с туристической сферой. Планируется по итогам июля выплачивать субсидии в размере МРОТа, а также отсрочить до ноября арендную плату.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос, как будет обеспечиваться безопасность туристов с учетом нахождения региона в прифронтовой зоне, заверил, что на полуострове сейчас самое безопасное место.

Ольга Сурикова