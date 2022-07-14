КФС покидает еще один клуб

ФК «Евпатория» не будет участвовать в следующем сезоне Крымского футбольного союза из-за проблем с деньгами. Об этом клуб сообщил в своих соцсетсях.

«Следующий сезон чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза пройдёт без «Евпатории», потому что у команды нет денег. О том, что «чёрно-жёлтых» на поле не увидят, в официальном письме президенту КФС написал глава клуба Александр Гудим.

Команда получала деньги за счёт спорткомплекса «Арена Крым» в Евпатории. Но в этом году доходы упали. Из-за закрытия аэропорта четыре турнира отменили, прибыли нет (потеряли примерно 20 миллионов)», — сообщили в клубе.

Напомним, ранее из Премьер лиги КФС из-за отсутствия денег ушел клуб «Крымтеплица».

Дмитрий Островский