Музеи Крыма можно посещать бесплатно

В период с 16 июля и по 4 сентября этого года гости, и жители полуострова смогут посетить все музеи Крыма абсолютно бесплатно.

Такую инициативу воплотила в жизнь министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

«Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание», — уточнила министр.

По субботам помимо свободного посещения музеев, запланированы также культурно-образовательные проекты и концертные программы.

Напомним, ранее вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев выступил с инициативой ввести бесплатный вход во все музеи города для школьников во время каникул.

Дарья Тимофеева

Фото: handvorec.ru