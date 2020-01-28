Аэропорт Симферополь ищет потенциальных подрядчиков для строительства «Бельбека»

Международный аэропорт Симферополь проводит исследование рынка — ищет потенциальных подрядчиков для строительства пассажирского терминала в аэропорту «Бельбек»

Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 13 февраля 2020 года (электронная торговая площадка РТС-тендер). После проведения исследования рынка будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика.

СТроительство пассажирского комплекса в аэропорту «Бельбек» будет оплачивать ООО «Международный аэропорт «Симферополь», проект предусмотрен федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Пассажирский терминал будет представлять собой одноэтажное здание площадью 860 кв. м. Перрон перед терминалом сможет принимать самолеты АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолеты всех типов.

Гражданский сектор аэропорта будет рассчитан на обслуживание бизнес-авиации.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь»

Фото: vestikavkaza.ru