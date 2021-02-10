В России увеличены штрафы за нарушения на митингах

Принят новый закон

Государственная дума России приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций, передает РИА Новости.

Автором проекта стала партия «Единая Россия».

Закон предусматривает усиление административной ответственности за отказ подчиниться законному распоряжению сотрудников полиции, органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

По новому документу, штрафы за такое правонарушение составят от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении — от десяти до двадцати тысяч.

Кто не готов будет платить штраф, альтернатива — арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также за передачу денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, теми, кто не вправе это делать, предусматривается штраф для физических лиц размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч.

При этом за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на публичное мероприятие, а также нарушение правил отчетности о расходовании собранных средств будет грозить штрафом для граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

Как известно, в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансировать митинги и демонстрации иностранными гражданами, организациями и компаниями, анонимными источниками, иноагентами и россиянами младше 16 лет.

Напомним, в Севастополе 23 января прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексея Навального.

Фото: Infotown/vk.com